Куди можуть мобілізувати чоловіків після 50 років: у ТЦК назвали можливі спеціальності
- Чоловіків, старших за 50 років, зазвичай мобілізують на тилові спеціальності; вони можуть бути водіями, логістами або тиловиками.
- Офіційної законодавчої бази для цього немає; відповідне розпорядження міститься у внутрішніх документах ТЦК.
За законом, загальній мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними. Однак призов чоловіків після 50 років також має певні особливості.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці голови київського ТЦК Лариси Козак.
Як відбувається мобілізація чоловіків 50+?
Правила військового обліку українців визначає закон №3543, чинність якого збережеться й у вересні. Цей документ не передбачає винятків щодо мобілізації після досягнення 50-річного віку.
Водночас для цієї категорії чоловіків у ТЦК є особлива внутрішня постанова. Лариса Козак пояснила, що чоловіки 50+ після призову розподіляються на тилові спеціальності.
Це майбутні водії, логісти, тиловики,
– зазначила вона.
Заступниця голови ТЦК додала, що на своєму досвіді не бачила, щоб таких громадян мобілізували на бойові посади.
Важливо! Офіційної законодавчої бази для цього немає. Відповідне розпорядження міститься у внутрішніх документах ТЦК, які не публікувалися на загал.
Мобілізація в Україні: останні новини
У серпні Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням Мінекономіки. Якщо раніше підприємства могли бронювати лише 50% військовозобов'язаних співробітників, то тепер на прифронтових територіях цей показник подвоєний.
Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13634-1, який передбачає скасування права на відстрочку від мобілізації для деяких студентів, яким виповнилося 25 років. Цей законопроєкт подав народний депутат Роман Грищук, член комітету з питань освіти.
3 вересня Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №13335. Він передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.