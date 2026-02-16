17-летние юноши должны стать на учет: как это сделать

В Украине юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет. Это нужно сделать в определенные сроки через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Процедура предусматривает подачу документов и прохождение базовых учетных действий. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и САП.

Смотрите также Вениславский раскрыл, сколько людей ТЦК мобилизует ежемесячно

Как стать на учет в 17 лет?

В Украине юноши, достигшие 17-летнего возраста, должны стать на первичный воинский учет. Как объясняют в ТЦК, это обязательная процедура, позволяющая государству формировать актуальную базу призывников и планировать мобилизационный ресурс.

Стать на учет можно с 1 января до 31 июля в ТЦК и СП по месту жительства. Для этого нужно лично явиться в центр в определенный период, иметь при себе паспорт или ID-карту, идентификационный код, документ о регистрации места жительства и фотографии (если их требуют).

В некоторых случаях также могут попросить справку из учебного заведения.

Взятие на воинский учет можно сделать и через приложение Резерв+. Нужно пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

При постановке на учет юноши проходят уточнение персональных данных и первичный медицинский осмотр. После этого их вносят в военно-учетные документы и выдают удостоверение о приписке к призывному участку.

В ТЦК отмечают: постановка на учет в 17 лет не означает немедленного призыва в армию. Это лишь обязательный этап государственного учета, который должны пройти все граждане мужского пола соответствующего возраста.

Освобождает ли отсрочка от воинского учета?