17-річні юнаки мають стати на облік: як це зробити

В Україні юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік. Це потрібно зробити у визначені строки через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Процедура передбачає подання документів та проходження базових облікових дій. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та САП.

Дивіться також Веніславський розкрив, скільки людей ТЦК мобілізує щомісяця

Як стати на облік у 17 років?

В Україні юнаки, які досягли 17-річного віку, повинні стати на первинний військовий облік. Як пояснюють у ТЦК, це обов’язкова процедура, що дозволяє державі формувати актуальну базу призовників та планувати мобілізаційний ресурс.

Стати на облік можна з 1 січня до 31 липня у ТЦК та СП за місцем проживання. Для цього потрібно особисто з’явитися до центру у визначений період, мати при собі паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код, документ про реєстрацію місця проживання та фотокартки (якщо їх вимагають).

У деяких випадках також можуть попросити довідку з навчального закладу.

Взяття на військовий облік можна зробити й через застосунок Резерв+. Потрібно пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Під час взяття на облік юнаки проходять уточнення персональних даних та первинний медичний огляд. Після цього їх вносять до військово-облікових документів і видають посвідчення про приписку до призовної дільниці.

У ТЦК наголошують: постановка на облік у 17 років не означає негайного призову до війська. Це лише обов’язковий етап державного обліку, який мають пройти всі громадяни чоловічої статі відповідного віку.

Чи звільняє відстрочка від військового обліку?