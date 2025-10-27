С 1 ноября мужчинам, которые имели отсрочки, больше не нужно ходить в ТЦК, – Минобороны

В Украине с 1 ноября вступают в силу обновленные правила по оформлению и продлению отсрочек от мобилизации. Части мужчин отсрочки продлят автоматически, поэтому необходимости лично обращаться в ТЦК не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя цифровых продуктов Министерства обороны Украины Мстислава Баника в эфире национального марафона.

Кто получит автоматическое продление отсрочки?

Баник напомнил, что в Украине каждые три месяца продолжается военное положение, и соответственно часть отсрочек теряет силу, поэтому мужчинам нужно оформлять новые. По словам представителя Минобороны, около 600 тысяч отсрочек теперь будет продлен автоматически.

Для того, чтобы уменьшить очереди в ТЦК, уменьшить нагрузку и сделать процесс прозрачным, большую часть этих отсрочек – действительно около 600 тысяч – мы продолжаем автоматически. Людям для этого делать ничего не нужно. Как это будет работать? Если у человека стали основания на получение отсрочки, то система может проверить в других реестрах, что действительно основания сохранились. Например, если у человека до сих пор есть трое несовершеннолетних детей, значит можно предоставлять эту отсрочку автоматически,

– сказал Баник.

Он уточнил, что это касается также отсрочек, связанных с обучением или научной деятельностью.

"И такие отсрочки не потребуют никаких бумаг, никаких визитов в ЦНАП, ТЦК или куда-либо. Люди получат уведомление в Резерв+, что их отсрочка продлена автоматически", – подчеркнул Баник.

Как подать документы впервые – онлайн или через ЦНАП?

Будут автоматически продлены те отсрочки, которые люди уже получали. А если человек будет впервые подаваться на отсрочку, то это можно будет сделать двумя путями: онлайн в Резерв+ или через ЦНАП. Основные 11 категорий отсрочек, что как раз охватывают 80% обращений (об отсрочке – 24 Канал), будут доступны в приложении,

– отметил Баник.

По его словам, 9 основных отсрочек уже доступны в Резерв+, а еще две появятся в ближайшее время.

"То есть основная масса доступна именно в Резерв+. Но остается часть, где много бумажных документов, или если человек не пользуется "Резервом" или не имеет мобильного телефона, то есть возможность обратиться в ЦНАП", – объяснил представитель Минобороны.

Мстислав Баник отметил, что в ЦНАП можно будет обращаться только после 1 ноября.

В течение этой недели, до пятницы включительно, все работает в старом режиме, работает все через ТЦК, как и было раньше,

– сказал он.

Как будут работать ЦНАПы при оформлении отсрочки?

Баник объяснил, что ЦНАП только принимает документы от людей и передает их в ТЦК, где лицо состоит на учете. Обратиться можно в любой ЦНАП, независимо от места жительства. Решение о предоставлении отсрочки все равно будет принимать комиссия в ТЦК, но без личного присутствия заявителя.

По его словам, через семь дней после подачи документов информацию можно будет проверить в Резерв+ или узнать непосредственно в ЦПАУ.

Баник посоветовал по возможности пользоваться именно онлайн-сервисом, поскольку все-таки актуальная информация и об отсрочке будет содержаться именно в том документе, который можно сгенерировать через Резерв+.

Изменится ли статус военнообязанного при подаче документов?

По словам Баника, подача документов не отменяет действующей отсрочки – она будет действовать до завершения установленного срока.

"Его текущая отсрочка действует до 5 ноября, пока будет длиться период текущего военного положения. В общем все правила остаются такими же, как были три месяца или шесть месяцев назад и т.д.", – сказал руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Украины.

