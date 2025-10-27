З 1 листопада чоловікам, які мали відстрочки, більше не потрібно ходити до ТЦК, – Міноборони

В Україні з 1 листопада набувають чинності оновлені правила щодо оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частині чоловіків відстрочки продовжать автоматично, тож потреби особисто звертатися до ТЦК не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника цифрових продуктів Міністерства оборони України Мстислава Баніка в етері національного маратону.

Хто отримає автоматичне продовження відстрочки?

Банік нагадав, що в Україні кожні три місяці продовжується воєнний стан, і відповідно частина відстрочок втрачає чинність, тож чоловікам потрібно оформлювати нові. За словами представника Міноборони, близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок – дійсно близько 600 тисяч – ми продовжуємо автоматично. Людям для цього робити нічого не потрібно. Як це працюватиме? Якщо в людини сталі підстави на отримання відстрочки, то система може перевірити в інших реєстрах, що дійсно підстави збереглись. Наприклад, якщо в людини досі є троє неповнолітніх дітей, значить можна надавати цю відстрочку автоматично,

– сказав Банік.

Він уточнив, що це стосується також відстрочок, пов'язаних із навчанням чи науковою діяльністю.

"І такі відстрочки не потребуватимуть жодних паперів, жодних візитів до ЦНАПів, ТЦК чи будь-куди. Люди отримають сповіщення в Резерв+ про те, що їхню відстрочку подовжено автоматично", – підкреслив Банік.

Як подати документи вперше – онлайн чи через ЦНАП?

Будуть автоматично подовжені ті відстрочки, які люди вже отримували. А якщо людина буде вперше подаватися на відстрочку, то це можна буде зробити двома шляхами: онлайн у Резерв+ або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок, що якраз охоплюють 80% звернень (про відстрочку – 24 Канал), будуть доступні в застосунку,

– зазначив Банік.

За його словами, 9 основних відстрочок уже доступні в Резерв+, а ще дві з'являться найближчим часом.

"Тобто основна маса доступна саме в Резерв+. Але залишається частина, де багато паперових документів, або якщо людина не користується "Резервом" чи не має мобільного телефона, то є можливість звернутися до ЦНАПу", – пояснив представник Міноборони.

Мстислав Банік наголосив, що до ЦНАПу можна буде звертатися лише після 1 листопада.

Протягом цього тижня, до п'ятниці включно, все працює в старому режимі, працює все через ТЦК, як і було раніше,

– сказав він.

Як працюватимуть ЦНАПи при оформленні відстрочки?

Банік пояснив, що ЦНАП лише приймає документи від людей і передає їх до ТЦК, де особа перебуває на обліку. Звернутися можна до будь-якого ЦНАПу, незалежно від місця проживання. Рішення про надання відстрочки все одно ухвалюватиме комісія в ТЦК, але без особистої присутності заявника.

За його словами, через сім днів після подання документів інформацію можна буде перевірити в Резерв+ або дізнатися безпосередньо у ЦНАП.

Банік порадив за можливості користуватися саме онлайн-сервісом, оскільки все-таки актуальна інформація і про відстрочку буде міститися саме в тому документі, який можна згенерувати через Резерв+.

Чи зміниться статус військовозобов'язаного під час подання документів?

За словами Баніка, подання документів не скасовує чинної відстрочки – вона діятиме до завершення встановленого терміну.

"Його поточна відстрочка чинна до 5 листопада, поки буде тривати період поточного воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи шість місяців тому тощо", – сказав керівник цифрових продуктів Міністерства оборони України.

