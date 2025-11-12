Кому могут вручить повестку в ноябре: перечень категорий

В Украине продлили военное положение как минимум до 3 февраля 2026 года. Это означает, что продолжается всеобщая мобилизация, когда в армию могут призвать военнообязанных от 18 до 60 лет.

Призыв регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

Кто получит повестку осенью?

Согласно Закону, мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, без отсрочки и бронирования.

Основной категорией для призыва в ноябре остаются мужчины от 25 до 60 лет. Украинцы моложе 25 лет могут пойти на службу добровольно, заключив контракт.

Перечень категорий, которые могут получить повестку:

военнообязанные мужчины 18 – 60 лет с опытом службы или военным образованием, признанных годными ВВК и без отсрочки или бронирования;

мужчины 25 – 60 лет, которые не служили ранее и не имеют отсрочки или бронирования;

украинцы, которых ранее сняли с учета, но после повторного медосмотра признали годными;

лица со статусом "ограниченно годный", если решение пересмотрели или отменили. Вопрос об их службе определяет ВВК.

Что еще стоит знать о мобилизации?