Кому могут вручить повестку в ноябре: перечень категорий
В Украине продлили военное положение как минимум до 3 февраля 2026 года. Это означает, что продолжается всеобщая мобилизация, когда в армию могут призвать военнообязанных от 18 до 60 лет.
Призыв регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.
Кто получит повестку осенью?
Согласно Закону, мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, без отсрочки и бронирования.
Основной категорией для призыва в ноябре остаются мужчины от 25 до 60 лет. Украинцы моложе 25 лет могут пойти на службу добровольно, заключив контракт.
Перечень категорий, которые могут получить повестку:
- военнообязанные мужчины 18 – 60 лет с опытом службы или военным образованием, признанных годными ВВК и без отсрочки или бронирования;
- мужчины 25 – 60 лет, которые не служили ранее и не имеют отсрочки или бронирования;
- украинцы, которых ранее сняли с учета, но после повторного медосмотра признали годными;
- лица со статусом "ограниченно годный", если решение пересмотрели или отменили. Вопрос об их службе определяет ВВК.
Что еще стоит знать о мобилизации?
С 1 ноября оформление отсрочки от мобилизации осуществляется через приложение Резерв+ или в ЦПАУ. Теперь для этого не нужно посещать ТЦК.
Военные рядового, сержантского и старшинского состава могут проходить службу до 60 лет, а старшие офицеры – до 65. Если повестку вручили после достижения этого возраста, вероятно, произошла ошибка, которую можно обжаловать.
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием стали на воинский учет в 2023 году. Однако это не означает обязательную мобилизацию для них.