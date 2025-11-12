Кому можуть вручити повістку в листопаді: перелік категорій

В Україні продовжили воєнний стан щонайменше до 3 лютого 2026 року. Це означає, що триває загальна мобілізація, коли до війська можуть призвати військовозобов'язаних від 18 до 60 років.

Призов регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

Хто отримає повістку восени?

Згідно із Законом, мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я, без відстрочки та бронювання.

Основною категорією для призову в листопаді залишаються чоловіки від 25 до 60 років. Українці молодші за 25 років можуть піти на службу добровільно, уклавши контракт.

Перелік категорій, які можуть отримати повістку:

військовозобов'язані чоловіки 18 – 60 років з досвідом служби або військовою освітою, визнаних придатними ВЛК і без відстрочки чи бронювання;

чоловіки 25 – 60 років, які не служили раніше та не мають відстрочки або бронювання;

українці, яких раніше зняли з обліку, але після повторного медогляду визнали придатними;

особи зі статусом "обмежено придатний", якщо рішення переглянули або скасували. Питання щодо їхньої служби визначає ВЛК.

Що ще варто знати про мобілізацію?