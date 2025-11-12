Призов регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.
Хто отримає повістку восени?
Згідно із Законом, мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я, без відстрочки та бронювання.
Основною категорією для призову в листопаді залишаються чоловіки від 25 до 60 років. Українці молодші за 25 років можуть піти на службу добровільно, уклавши контракт.
Перелік категорій, які можуть отримати повістку:
- військовозобов'язані чоловіки 18 – 60 років з досвідом служби або військовою освітою, визнаних придатними ВЛК і без відстрочки чи бронювання;
- чоловіки 25 – 60 років, які не служили раніше та не мають відстрочки або бронювання;
- українці, яких раніше зняли з обліку, але після повторного медогляду визнали придатними;
- особи зі статусом "обмежено придатний", якщо рішення переглянули або скасували. Питання щодо їхньої служби визначає ВЛК.
Що ще варто знати про мобілізацію?
З 1 листопада оформлення відстрочки від мобілізації здійснюється через застосунок Резерв+ або у ЦНАП. Тепер для цього не потрібно відвідувати ТЦК.
Військові рядового, сержантського та старшинського складу можуть проходити службу до 60 років, а старші офіцери – до 65. Якщо повістку вручили після досягнення цього віку, ймовірно, сталась помилка, яку можна оскаржити.
Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою стали на військовий облік у 2023 році. Проте це не означає обов'язкову мобілізацію для них.