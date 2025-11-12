Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юристів на порталі "Актум".

Чи можуть вручати повістки після 60 років?

У 2025 році граничний вік проходження військової служби залишається без змін і визначається статтею 28 Закону України №2232-XII. Відповідно до неї, служити можуть:

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу – до 60 років ;

молодші та старші офіцери – до 60 років ;

вищий офіцерський склад – до 65 років.

Відповідно, якщо людині, яка досягла 60 або 65 років, залежно від військового звання, все ж надходить повістка, це може свідчити про помилку або неправомірні дії представників ТЦК.

За словами юристів, якщо так сталося, ігнорувати документ не варто та необхідно діяти виключно в межах правового поля.

Насамперед потрібно перевірити свої дані у державному реєстрі через систему Резерв+ або звернутися із запитом до місцевого ТЦК. Якщо підтверджується, що особа досягла 60 чи 65 років і документи оформлені належним чином, повістку слід оскаржити у встановленому порядку.

Зробити це можна, подавши звернення до обласного ТЦК або позов до окружного адміністративного суду.

Важливо! Виключення з військового обліку за віком відбувається автоматично у день, коли особа досягає 60 або 65 років. Після цього варто перевірити свій статус у системі Резерв+, а якщо інформація про виключення відсутня – звернутися до ТЦК для внесення відповідних змін.

Що змінюється в процесі мобілізації?