Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов на портале "Актум".

Читайте также Если этого не сделать – будут ограничения: что следует знать военнообязанным за рубежом

Могут ли вручать повестки после 60 лет?

В 2025 году предельный возраст прохождения военной службы остается без изменений и определяется статьей 28 Закона Украины №2232-XII. В соответствии с ней, служить могут:

военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава – до 60 лет ;

младшие и старшие офицеры – до 60 лет ;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Соответственно, если человеку, достигшему 60 или 65 лет, в зависимости от воинского звания, все же поступает повестка, это может свидетельствовать об ошибке или неправомерных действиях представителей ТЦК.

По словам юристов, если так произошло, игнорировать документ не стоит и необходимо действовать исключительно в рамках правового поля.

Прежде всего нужно проверить свои данные в государственном реестре через систему Резерв+ или обратиться с запросом в местный ТЦК. Если подтверждается, что лицо достигло 60 или 65 лет и документы оформлены надлежащим образом, повестку следует обжаловать в установленном порядке.

Сделать это можно, подав обращение в областной ТЦК или иск в окружной административный суд.

Важно! Исключение с воинского учета по возрасту происходит автоматически в день, когда лицо достигает 60 или 65 лет. После этого стоит проверить свой статус в системе Резерв+, а если информация об исключении отсутствует – обратиться в ТЦК для внесения соответствующих изменений.

Что меняется в процессе мобилизации?