Могут ли вручать повестки после 60 лет?
В 2025 году предельный возраст прохождения военной службы остается без изменений и определяется статьей 28 Закона Украины №2232-XII. В соответствии с ней, служить могут:
военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава – до 60 лет;
младшие и старшие офицеры – до 60 лет;
высший офицерский состав – до 65 лет.
Соответственно, если человеку, достигшему 60 или 65 лет, в зависимости от воинского звания, все же поступает повестка, это может свидетельствовать об ошибке или неправомерных действиях представителей ТЦК.
По словам юристов, если так произошло, игнорировать документ не стоит и необходимо действовать исключительно в рамках правового поля.
Прежде всего нужно проверить свои данные в государственном реестре через систему Резерв+ или обратиться с запросом в местный ТЦК. Если подтверждается, что лицо достигло 60 или 65 лет и документы оформлены надлежащим образом, повестку следует обжаловать в установленном порядке.
Сделать это можно, подав обращение в областной ТЦК или иск в окружной административный суд.
Важно! Исключение с воинского учета по возрасту происходит автоматически в день, когда лицо достигает 60 или 65 лет. После этого стоит проверить свой статус в системе Резерв+, а если информация об исключении отсутствует – обратиться в ТЦК для внесения соответствующих изменений.
Что меняется в процессе мобилизации?
С 1 ноября в Украине действует автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно через мобильное приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.
Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военных – с фиксированными сроками службы от 1 до 5 лет, расширенными социальными гарантиями и возможностью выбирать место службы.