Во время военного положения в Украине вопрос мобилизации остается актуальным для всех граждан. Закон прямо не дает отсрочки для ФЛП, однако существуют основания для освобождения или бронирования от призыва.

Об особенностях предоставления отсрочки от мобилизации сообщает 24 Канал со ссылкой на юристов INSEININ.

Может ли ФЛП рассчитывать на отсрочку?

Физические лица-предприниматели не могут получить отсрочку от мобилизации только из-за ведения бизнеса. В то же время ФЛП могут претендовать на отсрочку, если их деятельность критически важна для экономики или жизнедеятельности населения.

Чтобы получить отсрочку, предприятие должно соответствовать критериям Кабмина. Нужно подать заявление в Министерство экономики или местные органы власти и предоставить подтверждающие документы, а именно:

Договоры с государственными или коммунальными предприятиями;

Документы об уплате налогов, свидетельствующие о значительном вкладе в бюджет;

Справки о количестве рабочих мест.

После рассмотрения предприятие может быть включено в список лиц, подлежащих бронированию. Такое решение, говорят специалисты, фактически дает отсрочку от мобилизации.

Кроме критически важного бизнеса, предприниматели могут претендовать на отсрочку по другим основаниям.

К ним входят:

Состояние здоровья, по результатам ВВК, что делает невозможным службу;

Наличие трех и более детей до 18 лет;

Одинокие родители или ребенок с инвалидностью;

Образование или научная деятельность;

Работа в стратегических государственных учреждениях.

Процедура получения отсрочки является сложной, отмечают специалисты. Она требует правильно оформленных документов и официального рассмотрения заявления.

