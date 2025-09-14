Під час воєнного стану в Україні питання мобілізації залишається актуальним для усіх громадян. Закон прямо не дає відстрочки для ФОП, проте існують підстави для звільнення або бронювання від призову.

Про особливості надання відстрочки від мобілізації повідомляє 24 Канал з посиланням на юристів INSEININ.

Чи може ФОП розраховувати на відстрочку?

Фізичні особи-підприємці не можуть отримати відстрочку від мобілізації лише через ведення бізнесу. Водночас ФОП можуть претендувати на відстрочку, якщо їхня діяльність критично важлива для економіки або життєдіяльності населення.

Щоб отримати відстрочку, підприємство має відповідати критеріям Кабміну. Потрібно подати заяву до Міністерства економіки або місцевих органів влади та надати підтверджувальні документи, а саме:

Договори з державними або комунальними підприємствами;

Документи про сплату податків, що свідчать про значний внесок у бюджет;

Довідки про кількість робочих місць.

Після розгляду підприємство може бути включене до списку осіб, що підлягають бронюванню. Таке рішення, кажуть фахівці, фактично дає відстрочку від мобілізації.

Окрім критично важливого бізнесу, підприємці можуть претендувати на відстрочку за іншими підставами.

До них входять:

Стан здоров'я, за результатами ВЛК, що унеможливлює службу;

Наявність трьох і більше дітей до 18 років;

Одинокі батьки або дитина з інвалідністю;

Освіта або наукова діяльність;

Робота у стратегічних державних установах.

Процедура отримання відстрочки є складною, зазначають фахівці. Вона потребує правильно оформлених документів та офіційного розгляду заяви.

