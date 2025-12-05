Четкие сроки и более высокие выплаты: правительство анонсировало новые контракты для украинской армии

Правительство 5 декабря приняло и передает в Верховную Раду законопроект о новых контрактах для украинских военных. Они будут гарантировать, в частности, определенные сроки службы и финансовые бонусы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Что предусматривают новые контракты для армии?

Кабмин 5 декабря утвердил законопроект, который предусматривает обновленные контракты для тех, кто хочет присоединиться к украинской армии или уже служит. Документ разработало Минобороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского. По словам Дениса Шмыгаля, это ответ на ключевые запросы Сил обороны и безопасности Украины и общества.

Обновленные контракты предлагают:

Солдатам, сержантам и офицерам всех Сил обороны и безопасности Украины: ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и другим,

срок службы в пределах от одного до пяти лет. Военнослужащие, которые будут заключать контракт на два – пять лет, получат 12 месяцев отсрочки от мобилизации после его завершения,

ежегодные финансовые бонусы, а также дополнительная ежемесячная выплата за участие в боевых операциях,

новые контракты могут подписать те, кто находятся в запасе, резервисты и мобилизованные военные. Те, кто уже служат по контракту, будут иметь возможность перейти на обновленные условия.

В Кабмине ожидают оперативного принятия законопроекта парламентом.

Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года,

– анонсировал Шмыгаль.

Мобилизация в Украине: последние новости