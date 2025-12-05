Чіткі терміни та вищі виплати: уряд анонсував нові контракти для українського війська

Уряд 5 грудня ухвалив і передає до Верховної Ради законопроєкт щодо нових контрактів для українських військових. Вони гарантуватимуть, зокрема, визначені терміни служби та фінансові бонуси.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Дивіться також Відмова від територій "неприйнятна": Сирський окреслив умови справедливого миру

Що передбачають нові контракти для війська?

Кабмін 5 грудня затвердив законопроєкт, який передбачає оновлені контракти для тих, хто хоче долучитись до українського війська або вже служить. Документ розробило Міноборони України за дорученням президента Володимира Зеленського. За словами Дениса Шмигаля, це відповідь на ключові запити Сил оборони та безпеки України й суспільства.

Оновлені контракти пропонують:

Солдатам, сержантам і офіцерам всіх Сил оборони та безпеки України: ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та іншим,

термін служби в межах від одного до п'яти років. Військовослужбовці, які укладатимуть контракт на два – п'ять років, отримають 12 місяців відстрочки від мобілізації після його завершення,

щорічні фінансові бонуси, а також додаткова щомісячна виплата за участь у бойових операціях,

нові контракти можуть підписати ті, хто перебувають в запасі, резервісти та мобілізовані військові. Ті, хто вже служать за контрактом, матимуть можливість перейти на оновлені умови.

У Кабміні очікують оперативного ухвалення законопроєкту парламентом.

Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року,

– анонсував Шмигаль.

Мобілізація в Україні: останні новини