Не военные: омбудсмен объяснил, кто имеет право проверять документы военнообязанных

Проверкой документов у военнообязанных имеют право заниматься исключительно правоохранительные органы. Военнослужащие, в свою очередь, не имеют права участвовать в ограничении свободы гражданина Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью DW.

Кто может проверять документы военнообязанных?

Дмитрий Лубинец отметил, что воинские части и военнослужащие не имеют права проверять документы и участвовать в ограничении прав и свобод гражданина Украины.

Проверкой документов имеют право заниматься исключительно органы правопорядка,

– подчеркнул омбудсмен.

Он уточнил, что это:

Национальная полиция,

Государственная пограничная служба,

Национальная гвардия Украины.

Правоохранители, по словам Лубинца, должны вести себя очень четко.

