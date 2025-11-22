Не військові: омбудсмен пояснив, хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних
- Перевіряти документи військовозобов'язаних мають право виключно правоохоронні органи: Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України.
- Військовослужбовці не мають права перевіряти документи або обмежувати права та свободи громадян України.
Перевіркою документів у військовозобов'язаних мають право займатися виключно правоохоронні органи. Військовослужбовці, своєю чергою, не мають права брати участь в обмеженні свободи громадянина України.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю DW.
Хто може перевіряти документи військовозобов'язаних?
Дмитро Лубінець наголосив, що військові частини та військовослужбовці не мають права перевіряти документи та брати участь в обмеженні прав та свобод громадянина України.
Перевіркою документів мають право займатися виключно органи правопорядку,
– наголосив омбудсмен.
Він уточнив, що це:
- Національна поліція,
- Державна прикордонна служба,
- Національна гвардія України.
Правоохоронці, за словами Лубінця, мають поводити себе дуже чітко.
