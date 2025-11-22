Не військові: омбудсмен пояснив, хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних

Перевіркою документів у військовозобов'язаних мають право займатися виключно правоохоронні органи. Військовослужбовці, своєю чергою, не мають права брати участь в обмеженні свободи громадянина України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю DW.

Хто може перевіряти документи військовозобов'язаних?

Дмитро Лубінець наголосив, що військові частини та військовослужбовці не мають права перевіряти документи та брати участь в обмеженні прав та свобод громадянина України.

Перевіркою документів мають право займатися виключно органи правопорядку,

– наголосив омбудсмен.

Він уточнив, що це:

Національна поліція,

Державна прикордонна служба,

Національна гвардія України.

Правоохоронці, за словами Лубінця, мають поводити себе дуже чітко.

