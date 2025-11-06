Мобилизация в Украине: кто может выезжать за границу во время войны
- Мужчины могут выезжать из Украины во время мобилизации только в командировку, имея соответствующие документы.
- Запрет на выезд касается мужчин призывного возраста до 60 лет, за исключением людей с инвалидностью или тех, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому не все мужчины могут выезжать за границу. Во время военного положения государство устанавливает правила и исключения.
Кто может выезжать из страны легально
Какие категории лиц не ограничены в праве выезда из Украины?
Во время военного положения продолжается и общая мобилизация, которая ограничивает выезд военнообязанных мужчин за границу, однако есть определенные исключения.
Согласно правилам пересечения государственной границы, забронированы мужчины могут выезжать из Украины, однако только в командировку. Для подтверждения права на выезд необходимо предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании и приказ предприятия об отправке в командировку за границу.
Также только в служебную командировку могут выезжать лица, которые занимают определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Мужчинам призывного возраста от 50 до 60 лет также запрещен выезд за границу, исключениями могут быть инвалидность или наличие трех и более несовершеннолетних детей. Недавно в Украине разрешили выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. Для этого необходимо иметь только паспорт и военно-учетный документ.
Что известно о законе "18 – 22"?
В августе Верховная Рада разрешила выезжать за границу ребятам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
В период с августа по октябрь из Украины выехало около 99 тысяч парней в возрасте от 18 до 22 лет. В то же время из Польши в Украину заехало за последние два месяца более 45 тысяч человек.
Мужчины этой возрастной категории, которые работают на государственной службе или в органах местного самоуправления могут выезжать за границу только в служебную командировку.