Мобілізація в Україні: хто може виїжджати за кордон під час війни
- Чоловіки можуть виїжджати з України під час мобілізації лише у відрядження, маючи відповідні документи.
- Заборона на виїзд стосується чоловіків призивного віку до 60 років, за винятком людей з інвалідністю або тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей.
В Україні триває загальна мобілізація, тож не всі чоловіки можуть виїжджати за кордон. Під час воєнного стану держава встановлює правила та внятки.
Хто може виїжджати з країни легально, пояснює 24 Канал.
Які категорії осіб не обмежені в праві виїзду з України?
Під час воєнного стану триває і загальна мобілізація, яка обмежує виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон, однак є певні винятки.
Згідно з правилами перетинання державного кордону, заброньовані чоловіки можуть виїжджати з України, однак лише у відрядження. Для підтвердження права на виїзд необхідно надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відправлення у відрядження за кордон.
Також лише у службове відрядження можуть виїжджати особи, які займають визначені посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Чоловікам призивного віку від 50 до 60 років також заборонено виїзд за кордон, винятками можуть бути інвалідність або наявність трьох і більше неповнолітніх дітей. Нещодавно в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Для цього необхідно мати лише паспорт та військово-обліковий документ.
Що відомо про закон "18 – 22"?
У серпні Верховна Рада дозволила виїжджати за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років включно.
В період із серпня по жовтень з України виїхало близько 99 тисяч хлопців віком від 18 до 22 років. Водночас з Польщі до України заїхало за останні два місяці понад 45 тисяч осіб.
Чоловіки цієї вікової категорії, які працюють на державній службі чи в органах місцевого самоврядування можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.