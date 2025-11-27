"Игнорирование проблем только обострит их": омбудсмен сказал, как можно улучшить процесс мобилизации

В мобилизации в Украине есть некоторые проблемы, которых можно было бы избежать, если бы власть подумала о создании системы, по которой гражданских мотивировали участвовать в армии. Тогда, возможно скандалов с ТЦК происходило бы меньше, а мобилизация происходила бы легче.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова омбудсмена Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью DW Ukrainian.

Как можно было бы улучшить мобилизацию в Украине?

По мнению Уполномоченного по правам человека, мобилизация была бы более эффективной, если бы государство внедрило единую систему рекрутинга, позволило переходить из одной воинской части в другую, а также позаботилось о финансовом вознаграждении, премирования и повышений.

Это должно быть с одной стороны упрощено, с другой стороны – переведено в максимально простой, понятный для всех процесс,

– отметил Лубинец.

Он добавил, что Силы обороны должны продолжить реформировать процесс мобилизации и не закрывать глаза на важные вопросы, из-за которых украинцы неохотно приобщаются к армии.

По словам Дмитрия Лубинца, проблемы обостряются именно тогда, когда их игнорируют. Тогда решение затягивается на большее время, требует значительных ресурсов и часто имеет негативные результаты.

"Даже в условиях войны мы доходим до какой-то критической ситуации, которую потом все вместе решаем", – добавил омбудсмен.

По его словам, большую роль в улучшении законодательства играет парламент, который быстро реагирует на проблемы и вносят соответствующие изменения.

Какие есть проблемы в мобилизации в Украине?