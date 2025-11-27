"Ігнорування проблем лише загострює їх": омбудсмен сказав, як можна покращити процес мобілізації

У мобілізації в Україні є деякі проблеим, яких можна було б уникнути, якби влада подумала про створення системи, за якою цивільних мотивували долучатися до війська. Тоді, можливо скандалів із ТЦК ставалося б менше, а мобілізація відбувалася б легше.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова омбудсмена України з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю DW Ukrainian.

Як можна було б покращити мобілізацію в Україні?

На думку Уповноваженого з прав людини, мобілізація була б більш ефективною, якби держава впровадила єдину систему рекрутингу, дозволила переходити з однієї військової частини в іншу, а також потурбувалася про фінансове винагородження, преміювання та підвищень.

Це повинно бути з одного боку спрощено, з іншого боку – переведено в максимально простий, зрозумілий для всіх процес,

– зауважив Лубінець.

Він додав, що Сили оборони повинні продовжити реформувати процес мобілізації та не закривати очі на важливі питання, через які українці не охоче долучаються до армії.

За словами Дмитра Лубінця, проблеми загострюються саме тоді, коли їх ігнорують. Тоді вирішення затягується на більший час, потребує значних ресурсів і часто має негативні результати.

"Навіть в умовах війни ми доходимо до якоїсь критичної ситуації, яку потім всі разом вирішуємо", – додав омбудсмен.

За його словами, велику роль в покращенні законодавства відіграє парламент, який швидко реагує на проблеми й вносять відповідні зміни.

Нове інтерв'ю Дмитра Лубінця: дивіться відео

Які є проблеми в мобілізації в Україні?