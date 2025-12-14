У Зеленского ответили, сколько людей мобилизуют в армию ежемесячно
- В Украине ежемесячно мобилизуют примерно 30 тысяч граждан в армию.
- Нет политической воли снижать мобилизационный возраст или принудительно мобилизовать женщин.
Темпы мобилизации в Украине в последний год остаются стабильными. Значительных изменений в количестве мобилизованных граждан в армию не было.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата от фракции "Слуга народа", члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для Telegraf.
Какое количество людей мобилизуют в Украине ежемесячно?
Федор Вениславский отметил, что цифра мобилизованных украинских граждан в армию за последние полтора года остается плюс-минус стабильной.
Примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем,
– отметил нардеп.
Он отметил, что нет резких колебаний в количестве мобилизованных украинцев.
Вениславский также отметил, что сейчас к снижению мобилизационного возраста в украинской власти точно нет политической воли: ни у президента, ни у парламента. Кроме того, в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.
Какое заявление делал Сырский по мобилизации?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, на фоне наступления врага, Украина должна усиливать обороноспособность и укреплять свою армию. Генерал подчеркнул, что ключевая точка приложения усилий – не железо, а люди.
Сырский отметил, что необходимо улучшать качество личного состава и подготовки новобранцев в связи с активизацией наступления врага. Поэтому введен новый принцип укомплектования бригад, а срок БЗВП увеличен до 51 дня с дополнительным акцентом на повышение уровня инструкторов и модернизацию учебных центров.
Эксперты также обсудили заявление Александра Сырского и различные аспекты мобилизации, в частности необходимость повышения мотивации, а также сосредоточение на контрактах для старших категорий населения. Также речь шла об усилении рекрутинга.