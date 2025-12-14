Укр Рус
24 Канал Новости Украины У Зеленского ответили, сколько людей мобилизуют в армию ежемесячно
14 декабря, 09:11
3

У Зеленского ответили, сколько людей мобилизуют в армию ежемесячно

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Украине ежемесячно мобилизуют примерно 30 тысяч граждан в армию.
  • Нет политической воли снижать мобилизационный возраст или принудительно мобилизовать женщин.

Темпы мобилизации в Украине в последний год остаются стабильными. Значительных изменений в количестве мобилизованных граждан в армию не было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата от фракции "Слуга народа", члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для Telegraf.

К теме Отныне – все в Резерв+: что будет с бумажными военно-учетными документами

Какое количество людей мобилизуют в Украине ежемесячно?

Федор Вениславский отметил, что цифра мобилизованных украинских граждан в армию за последние полтора года остается плюс-минус стабильной.

Примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем, 
– отметил нардеп.

Он отметил, что нет резких колебаний в количестве мобилизованных украинцев.

Вениславский также отметил, что сейчас к снижению мобилизационного возраста в украинской власти точно нет политической воли: ни у президента, ни у парламента. Кроме того, в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.

Какое заявление делал Сырский по мобилизации?

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, на фоне наступления врага, Украина должна усиливать обороноспособность и укреплять свою армию. Генерал подчеркнул, что ключевая точка приложения усилий – не железо, а люди.

  • Сырский отметил, что необходимо улучшать качество личного состава и подготовки новобранцев в связи с активизацией наступления врага. Поэтому введен новый принцип укомплектования бригад, а срок БЗВП увеличен до 51 дня с дополнительным акцентом на повышение уровня инструкторов и модернизацию учебных центров.

  • Эксперты также обсудили заявление Александра Сырского и различные аспекты мобилизации, в частности необходимость повышения мотивации, а также сосредоточение на контрактах для старших категорий населения. Также речь шла об усилении рекрутинга.