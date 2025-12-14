У Зеленського відповіли, скільки людей мобілізують до війська щомісяця

Темпи мобілізації в Україні останнім роком лишаються стабільними. Значних змін у кількості мобілізованих громадян до війська не було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата від фракції "Слуга народу", члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для Telegraf.

До теми Відтепер – все у Резерв+: що буде з паперовими військово-обліковими документами

Яку кількість людей мобілізують в Україні щомісяця?

Федір Веніславський зазначив, що цифра мобілізованих українських громадян до армії за останні півтора року залишається плюс-мінус стабільною.

Приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо,

– зазначив нардеп.

Він наголосив, що немає різких коливань у кількості мобілізованих українців.

Веніславський також зазначив, що наразі до зниження мобілізаційного віку в українській владі точно немає політичної волі: ні у президента, ні у парламенту. Окрім того, в комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

Яку заяву робив Сирський щодо мобілізації?