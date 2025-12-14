Укр Рус
24 Канал Новини України У Зеленського відповіли, скільки людей мобілізують до війська щомісяця
14 грудня, 09:11
3

У Зеленського відповіли, скільки людей мобілізують до війська щомісяця

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Україні щомісяця мобілізують приблизно 30 тисяч громадян до армії.
  • Немає політичної волі знижувати мобілізаційний вік або примусово мобілізувати жінок.

Темпи мобілізації в Україні останнім роком лишаються стабільними. Значних змін у кількості мобілізованих громадян до війська не було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата від фракції "Слуга народу", члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для Telegraf.

До теми Відтепер – все у Резерв+: що буде з паперовими військово-обліковими документами 

Яку кількість людей мобілізують в Україні щомісяця?

Федір Веніславський зазначив, що цифра мобілізованих українських громадян до армії за останні півтора року залишається плюс-мінус стабільною.

Приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо, 
– зазначив нардеп.

Він наголосив, що немає різких коливань у кількості мобілізованих українців. 

Веніславський також зазначив, що наразі до зниження мобілізаційного віку в українській владі точно немає політичної волі: ні у президента, ні у парламенту. Окрім того, в комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

Яку заяву робив Сирський щодо мобілізації?

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що, на тлі наступу ворога, Україна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо. Генерал підкреслив, що ключова точка докладання зусиль – не залізо, а люди. 

  • Сирський зазначив, що необхідно покращувати якість особового складу та підготовки новобранців у зв'язку з активізацією наступу ворога. Тому запроваджено новий принцип укомплектування бригад, а строк БЗВП збільшено до 51 дня з додатковим акцентом на підвищення рівня інструкторів і модернізацію навчальних центрів.

  • Експерти також обговорили заяву Олександра Сирського та різні аспекти мобілізації, зокрема необхідність підвищення мотивації, а також зосередження на контрактах для старших категорій населення. Також ішлося про посилення рекрутингу.