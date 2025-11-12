Живут месяц –два: журналист раскрыл, как в Кремле выбирают "жертв" мобилизации
- Большинство мобилизованных в России едут на фронт из отдаленных и бедных регионов, где у людей меньше перспектив и доступа к медиа.
- Мобилизованные из таких регионов могут рассчитывать только на штурмовые должности, что часто приводит к их гибели в течение короткого срока службы.
Уровень подписания контрактов с Минобороны России долгое время остается на уровне до 35 тысяч россиян и не поднимается. Однако самым интересным остается именно тема вербовки.
Так, в России большинство контрактников едут на фронт из отдаленных и бедных регионов. Об этом 24 Каналу рассказал редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, отметив, что все, что их ожидает после начала службы – смерть.
Смотрите также Большая смена, – эксперт предположил, куда Кремль бросит новых мобилизованных
Как в Кремле выбирают "жертв" мобилизации?
Редактор "Медиазоны" отметил, что сейчас в России в основном мобилизуют россиян из сел, маленьких городков и национальных республик. Трудно понять, это действительно целенаправленная политика, или просто выбор "рынка", где народ относительно беден и имеет меньше перспектив.
Там это работает лучше, потому что люди в отдаленных уголках не имеют такого доступа к медиа, чтобы узнать, что происходит на фронте, как в крупных городах. Кроме того, в таких случаях история с выплатами выглядит более привлекательной,
– сказал он.
Трещанин отметил, что единственная "карьерная ступенька", на которую могут рассчитывать мобилизованные люди из этих регионов – штурмовая должность. Из-за этого через месяц-два их службы уже приходит похоронка.
Интересно! Работники российских военкоматов в двух сибирских регионах недавно сообщили, что в последнее время контракты подписывают преимущественно люди очень пожилого возраста или с хроническими болезнями. Ведь все, кто хотел заработать на войне, уже "закончились".
Как еще в России набирают людей на войну?
- В России предлагают 100 тысяч за то, чтобы "привезти друга на службу". Раньше за это предлагала 10 тысяч, потом 30, а теперь цифры выросли.
- Кроме того, против людей, которые не приходят по повестке, открывают уголовные производства.
- Из-за нехватки людей российское командование даже начало массово забирать людей из Воздушно-космических сил России. В армию "гребут" и техников, и заправщиков, и персонал, который работает на взлетной полосе.