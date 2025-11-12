Уровень подписания контрактов с Минобороны России долгое время остается на уровне до 35 тысяч россиян и не поднимается. Однако самым интересным остается именно тема вербовки.

Так, в России большинство контрактников едут на фронт из отдаленных и бедных регионов. Об этом 24 Каналу рассказал редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, отметив, что все, что их ожидает после начала службы – смерть.

Как в Кремле выбирают "жертв" мобилизации?

Редактор "Медиазоны" отметил, что сейчас в России в основном мобилизуют россиян из сел, маленьких городков и национальных республик. Трудно понять, это действительно целенаправленная политика, или просто выбор "рынка", где народ относительно беден и имеет меньше перспектив.

Там это работает лучше, потому что люди в отдаленных уголках не имеют такого доступа к медиа, чтобы узнать, что происходит на фронте, как в крупных городах. Кроме того, в таких случаях история с выплатами выглядит более привлекательной,

– сказал он.

Трещанин отметил, что единственная "карьерная ступенька", на которую могут рассчитывать мобилизованные люди из этих регионов – штурмовая должность. Из-за этого через месяц-два их службы уже приходит похоронка.

Интересно! Работники российских военкоматов в двух сибирских регионах недавно сообщили, что в последнее время контракты подписывают преимущественно люди очень пожилого возраста или с хроническими болезнями. Ведь все, кто хотел заработать на войне, уже "закончились".

Как еще в России набирают людей на войну?