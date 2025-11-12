Живуть місяць – два: журналіст розкрив, як в Кремлі обирають "жертв" мобілізації
- Більшість мобілізованих в Росії їдуть на фронт з віддалених і бідних регіонів, де у людей менше перспектив і доступу до медіа.
- Мобілізовані з таких регіонів можуть розраховувати лише на штурмові посади, що часто призводить до їхньої загибелі протягом короткого терміну служби.
Рівень підписання контрактів з Міноборони Росії довгий час залишається на рівні до 35 тисяч росіян і не підіймається. Однак найцікавішим залишається саме тема вербування.
Так, в Росії більшість контрактників їдуть на фронт з віддалених та бідних регіонів. Про це 24 Каналу розповів редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін, зауваживши, що все, що їх очікує після початку служби – смерть.
Як в Кремлі обирають "жертв" мобілізації?
Редактор "Медіазони" зазначив, що зараз в Росії здебільшого мобілізують росіян з сіл, маленьких містечок та національних республік. Важко зрозуміти, чи це справді цілеспрямована політика, чи просто вибір "ринку", де народ відносно бідний та має менше перспектив.
Там це працює краще, бо люди у віддалених куточках не мають такого доступу до медіа, щоб дізнатись, що відбувається на фронті, як у великих містах. Крім того, в таких випадках історія з виплатами виглядає привабливішою,
– сказав він.
Трещанін наголосив, що єдина "кар'єрна сходинка", на яку можуть розраховувати мобілізовані люди з цих регіонів – штурмова посада. Через це за місяць-два їхньої служби вже приходить похоронка.
Цікаво! Працівники російських військкоматів у двох сибірських регіонах нещодавно повідомили, що останнім часом контракти підписують переважно люди дуже похилого віку або з хронічними хворобами. Адже усі, хто хотів заробити на війні, вже "закінчились".
Як ще в Росії набирають людей на війну?
У Росії пропонують 100 тисяч за те, щоб "привезти друга на службу". Раніше за це пропонувала 10 тисяч, потім 30, а тепер цифри виросли.
Крім того, проти людей, які не приходять за повісткою, відкривають кримінальні провадження.
Через нестачу людей російське командування навіть почало масово забирати людей з Повітряно-космічних сил Росії. В армію "гребуть" і техніків, і заправників, і персонал, який працює на злітній смузі.