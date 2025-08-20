В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В определенных случаях военнообязанного могут объявить в розыск.

Однако этот статус можно обжаловать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТСН".

Как можно обжаловать статус?

По словам адвоката Марины Бекало, право на судебное обжалование любых решений субъекта властных полномочий предусмотрено Конституцией Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Право на обжалование есть у каждого гражданина. Другой вопрос, обоснованно ли будет реализовано право на обжалование, если со стороны ТЦК и СП будут обоснованные основания для привлечения к административной ответственности, соблюдены все процедуры по составлению постановления и т.д,

– объясняет Бекало.

Она добавляет, что для судебного обжалования необходимы основания, в частности, нарушение ТЦК и СП процедуры оповещения о вызове или отсутствие основания для привлечения к ответственности.

Например, если лицо сообщило в сроки об уважительности причины неприбытия в ТЦК или данные были обновлены вовремя, или пройдено ВЛК и оно имеет документальное подтверждение этих обстоятельств.

Адвокат заключает, что для обращения в суд необходима мощная правовая позиция и документальные обоснования незаконности принятых решений или действий со стороны ТЦК.

Объявление в розыск во время мобилизации: коротко о главном