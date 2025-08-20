В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У певних випадках військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук.

Однак цей статус можна оскаржити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "ТСН".

Як можна оскаржити статус?

За словами адвокатки Марини Бекало, право на судове оскарження будь-яких рішень суб’єкта владних повноважень передбачено Конституцією України та Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Право на оскарження є у кожного громадянина. Інше питання, чи обґрунтовано буде реалізоване право на оскарження, якщо з боку ТЦК та СП будуть обґрунтовані підстави для притягнення до адміністративної відповідальності, дотримані всі процедури щодо складання постанови тощо,

– пояснює Бекало.

Вона додає, що для судового оскарження необхідні підстави, зокрема, порушення ТЦК та СП процедури оповіщення про виклик або відсутність підстави для притягнення до відповідальності.

Наприклад, якщо особа повідомила в строки про поважність причини неприбуття до ТЦК або дані були оновлені вчасно, чи пройдено ВЛК і вона має документальне підтвердження цих обставин.

Адвокатка підсумовує, що для звернення до суду необхідна потужна правова позиція та документальні обґрунтування незаконності прийнятих рішень чи дій з боку ТЦК.

Оголошення в розшук під час мобілізації: коротко про головне