Однак цей статус можна оскаржити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "ТСН".
Новини до теми Як зняти себе з розшуку ТЦК для бронювання: адвокат назвав три способи
Як можна оскаржити статус?
За словами адвокатки Марини Бекало, право на судове оскарження будь-яких рішень суб’єкта владних повноважень передбачено Конституцією України та Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Право на оскарження є у кожного громадянина. Інше питання, чи обґрунтовано буде реалізоване право на оскарження, якщо з боку ТЦК та СП будуть обґрунтовані підстави для притягнення до адміністративної відповідальності, дотримані всі процедури щодо складання постанови тощо,
– пояснює Бекало.
Вона додає, що для судового оскарження необхідні підстави, зокрема, порушення ТЦК та СП процедури оповіщення про виклик або відсутність підстави для притягнення до відповідальності.
Наприклад, якщо особа повідомила в строки про поважність причини неприбуття до ТЦК або дані були оновлені вчасно, чи пройдено ВЛК і вона має документальне підтвердження цих обставин.
Адвокатка підсумовує, що для звернення до суду необхідна потужна правова позиція та документальні обґрунтування незаконності прийнятих рішень чи дій з боку ТЦК.
Оголошення в розшук під час мобілізації: коротко про головне
Особа, яка під час загальної мобілізації порушила правила військового обліку – не з'явилася до ТЦК за викликом, не оновила свої дані, не повідомила про зміни місця проживання чи іншої інформації – може оголошуватися в розшук ТЦК.
Серед порушень також виділяють ігнорування отриманої повістки, неявку на військово-лікарську комісію та невиконання розпоряджень ТЦК.
Знятися з розшуку можна двома способами. Перший з них передбачає перевірку підстав для розшуку. Військовозобов’язаний може звернутися до ТЦК та СП із запитом для з’ясування причин внесення до розшуку. В іншому випадку потрібно сплатити штраф.