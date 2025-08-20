Однако этот статус можно обжаловать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТСН".
Как можно обжаловать статус?
По словам адвоката Марины Бекало, право на судебное обжалование любых решений субъекта властных полномочий предусмотрено Конституцией Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Право на обжалование есть у каждого гражданина. Другой вопрос, обоснованно ли будет реализовано право на обжалование, если со стороны ТЦК и СП будут обоснованные основания для привлечения к административной ответственности, соблюдены все процедуры по составлению постановления и т.д,
– объясняет Бекало.
Она добавляет, что для судебного обжалования необходимы основания, в частности, нарушение ТЦК и СП процедуры оповещения о вызове или отсутствие основания для привлечения к ответственности.
Например, если лицо сообщило в сроки об уважительности причины неприбытия в ТЦК или данные были обновлены вовремя, или пройдено ВЛК и оно имеет документальное подтверждение этих обстоятельств.
Адвокат заключает, что для обращения в суд необходима мощная правовая позиция и документальные обоснования незаконности принятых решений или действий со стороны ТЦК.
Объявление в розыск во время мобилизации: коротко о главном
- Лицо, которое во время общей мобилизации нарушило правила воинского учета – не явилось в ТЦК по вызову, не обновило свои данные, не сообщило об изменениях места жительства или другой информации – может объявляться в розыск ТЦК.
- Среди нарушений также выделяют игнорирование полученной повестки, неявку на военно-врачебную комиссию и невыполнение распоряжений ТЦК.
- Сняться с розыска можно двумя способами. Первый из них предусматривает проверку оснований для розыска. Военнообязанный может обратиться в ТЦК и СП с запросом для выяснения причин внесения в розыск. В противном случае нужно уплатить штраф.