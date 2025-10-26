В Раде рассказали, сколько человек ежемесячно прибывает на военную службу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Украинские Силы обороны постоянно пополняются новыми бойцами.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, сколько человек прибывает на службу каждый месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

Что сказал Вениславский о мобилизации в Украине?

По словам нардепа, ежемесячно на военную службу как по мобилизации, так и через систему рекрутинга прибывают около 30 тысяч граждан Украины.

Сейчас в Верховной Раде каких-то законодательных предложений или запросов от сектора безопасности и обороны, от Генштаба, главнокомандующего ВСУ, Министерства обороны по поводу совершенствования вопросов, связанных с мобилизацией, нет.

Вениславский рассказал о темпах мобилизации в Украине: видео Media Center Ukraine

То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили,

– заявил Вениславский.

Он также добавил, что вопрос о темпах мобилизации лучше адресовать в Вооруженные Силы, Генштаб и Министерство обороны.

Вениславский отметил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет. Все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и всеобщей мобилизации.

Мобилизация в Украине: что стоит знать?