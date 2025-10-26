У Раді розповіли, скільки осіб щомісячно прибуває на військову службу

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Українські Сили оборони постійно поповнюються новими бійцями.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, скільки осіб прибуває на службу кожного місяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

Що сказав Веніславський про мобілізацію в Україні?

За словами нардепа, щомісяця на військову службу як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.

Наразі у Верховній Раді якихось законодавчих пропозицій чи запитів від сектору безпеки й оборони, від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони з приводу удосконалення питань, пов’язаних із мобілізацією, немає.

Веніславський розповів про темпи мобілізації в Україні: відео Media Center Ukraine

Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили,

– заявив Веніславський.

Він також додав, що питання щодо темпів мобілізації краще адресувати до Збройних Сил, Генштабу та Міністерства оборони.

Веніславський зазначив, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектах немає. Усе йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації.

