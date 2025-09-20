Отсрочка и бронирование – похожие, но не тождественные понятия, хотя украинцы могут получить и то, и другое. Отсрочку от мобилизации предоставляют большему количеству военнообязанных.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В чем разница отсрочки и бронирования?

Отсрочку от мобилизации могут получить многие военнообязанные, которые имеют на это законные основания. Бронирование взамен предоставляется работникам компаний, которые определены критически важными.

Так забронировать на период мобилизации и на военное время могут некоторых работников органов государственной власти и других госорганов, предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры, которые находятся на специальном воинском учете.

Отсрочка согласно закону предоставляется:

лицами с инвалидностью или временно непригодными к службе по состоянию здоровья, которые имеют соответствующее заключение военно-врачебной комиссии; женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца; женщинам и мужчинам, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим; женщинам и мужчинам, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также отсрочка предоставляется гражданам, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы; усыновителям, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет; занятым постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком или своими отцом или матерью или отцом или матерью жены (мужа); опекунам лица, признанного судом недееспособным; женщинам и мужчинам, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I II или III группы; женщинам и мужчинам, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

Что нужно знать об отсрочке и бронировании от мобилизации?