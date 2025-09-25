Адвокат объяснил, за что могут объявить в розыск ТЦК и как это проверить
- Адвокат Геннадий Капралов объяснил, что лицо могут объявить в розыск за неявку по повестке или необновление военно-учетных данных, а информацию об этом вносят в реестр "Оберег" и базу данных "АРМОР".
- Чтобы узнать, находится ли лицо в розыске, Капралов рекомендует установить приложение "Резерв+" или обратиться в ТЦК с заявлением для получения информации.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В случае уклонения от призыва лицо могут объявить в розыск.
Адвокат Геннадий Капралов рассказал, как узнать, находится ли человек в розыске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий УНИАН.
Когда лицо могут объявить в розыск и как об этом узнать?
По словам адвоката, ТЦК подают лиц в розыск в случае неявки по повестке для прохождения ВВК и уточнения военно-учетных данных или когда лицо не уточнило вовремя свои данные.
Геннадий Капралов отметил, что центры комплектования готовят материалы о нарушении лицом воинского учета, направляют эту информацию в полицию, вносят в реестр "Оберег" и базу данных "АРМОР".
Однако бывают ситуации, когда человек даже не знает, что его объявили в розыск. Например, лицу могла прийти повестка по месту учета, и человек, возможно, даже сходил по повестке в ТЦК, получил направление на ВВК, прошел комиссию и получил отсрочку или бронирование.
Однако система могла сформировать дублирующую повестку, о которой лицо не знало. Из-за неявки по повестке гражданин может стать нарушителем воинского учета. Чтобы решить такую проблему, нужно идти в ТЦК.
Еще одна причина, по которой лицо могло не знать, что оно в розыске, – неполучение повестки. К примеру, адрес, который оно указывало, стал неактуальным, и направленная на него повестка вернулась в ТЦК. После этого человек также становится нарушителем воинского учета.
Адвокат говорит, что благодаря базе данных "АРМОР" правоохранители видят, что у лица есть проблемы с военным учетом. Однако полицейские не имеют полномочий составлять на граждан, которые находятся в розыске ТЦК, административный протокол за нарушение правил воинского учета и задерживать их.
По словам Капралова, бывают случаи, когда полицейские задерживают лиц, находящихся в розыске, и доставляют в ТЦК, но такие действия правоохранителей оспариваются, ведь они имеют право задерживать граждан только за правонарушения невоенного характера.
Однако если лицо находится в розыске, то уполномоченное лицо с ТЦК имеет право составить на него административный протокол за нарушение воинского учета, узнать в розыске человек или нет.
Заметим, что адвокат также рассказал, как узнать, находитесь ли вы в розыске ТЦК. Он считает, что лучше всего установить приложение "Резерв+" и регулярно его обновлять. В противном случае гражданин может обратиться в ТЦК с заявлением с просьбой предоставить ему информацию о том, находится ли он в розыске.
Капралов также отметил, что бывает и такое, что у человека в приложении указывается "в розыске из-за необновления данных", хотя данные обновлены. Это, вероятнее всего, техническая ошибка. В таком случае гражданину нужно написать заявление в ТЦК с просьбой снять его с розыска из-за необновления данных и предоставить документы, которые могут подтвердить, что сведения действительно были обновлены.
Мобилизация в Украине: коротко о главном
Военнообязанные мужчины в Украине без отсрочки или брони подлежат мобилизации. Зато мужчины старше 60 лет могут служить на небоевых должностях по контракту, если пройдут ВВК и получат согласие командира.
Лица в возрасте от 18 до 24 лет законодательно не подлежат мобилизации, но могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины и получать льготы каждый месяц. Кроме этого, новобранцы, которые подпишут контракт, получат финансовые бонусы в виде 1 миллиона гривен.
При определенных обстоятельствах военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации. Однако ее аннулируют после завершения срока действия или после завершения предприятием выполнения работ для ВСУ, потери статуса критически важного предприятия и тому подобное.