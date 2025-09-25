В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У випадку ухилення від призову особу можуть оголосити в розшук.

Адвокат Геннадій Капралов розповів, як дізнатися, чи перебуває людина в розшуку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар "УНІАН".

Коли особу можуть оголосити в розшук і як про це дізнатися?

За словами адвоката, ТЦК подають осіб у розшук у випадку неявки за повісткою для проходження ВЛК та уточнення військово-облікових даних або коли особа не уточнила вчасно свої дані.

Геннадій Капралов зазначив, що центри комплектування готують матеріали про порушення особою військового обліку, направляють цю інформацію до поліції, вносять до реєстру "Оберіг" і бази даних "АРМОР".

Проте бувають ситуації, коли людина навіть не знає, що її оголосили в розшук. Наприклад, особі могла прийти повістка за місцем обліку, і людина, можливо, навіть сходила за повісткою до ТЦК, отримала направлення на ВЛК, пройшла комісію й отримала відстрочку або бронювання.

Однак система могла сформувати дублюючу повістку, про яку особа не знала. Через неявку за повісткою громадянин може стати порушником військового обліку. Щоб розв'язати таку проблему, потрібно йти до ТЦК.

Ще одна причина, через яку особа могла не знати, що вона в розшуку, – неотримання повістки. До прикладу, адреса, яку вона вказувала, стала неактуальною, і надіслана на неї повістка повернулася до ТЦК. Після цього людина також стає порушником військового обліку.

Адвокат каже, що завдяки базі даних "АРМОР" правоохоронці бачать, що в особи є проблеми з військовим обліком. Однак поліцейські не мають повноважень складати на громадян, які перебувають у розшуку ТЦК, адміністративний протокол за порушення правил військового обліку та затримувати їх.

За словами Капралова, трапляються випадки, коли поліцейські затримують осіб, які перебувають у розшуку, і доправляють до ТЦК, але такі дії правоохоронців оскаржуються, адже вони мають право затримувати громадян тільки за правопорушення невійськового характеру.

Проте якщо особа перебуває в розшуку, то уповноважена особа з ТЦК має право скласти на неї адміністративний протокол за порушення військового обліку, дізнатися в розшуку людина чи ні.

Зауважимо, що адвокат також розповів, як дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК. Він вважає, що найкраще встановити застосунок "Резерв+" і регулярно його оновлювати. В іншому випадку громадянин може звернутися до ТЦК із заявою з проханням надати йому інформацію про те, чи перебуває він у розшуку.

Капралов також зазначив, що буває і таке, що в людини в застосунку вказується "у розшуку через неоновлення даних", хоча дані оновлено. Це, найімовірніше, технічна помилка. У такому разі громадянину потрібно написати заяву до ТЦК із проханням зняти його з розшуку через непоновлення даних і надати документи, які можуть підтвердити, що відомості дійсно було оновлено.

Мобілізація в Україні: коротко про головне