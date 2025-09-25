Адвокат Геннадий Капралов рассказал, как узнать, находится ли человек в розыске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий "УНИАН".

Смотрите также Куда именно отправляют мобилизованных и от чего зависит место службы

Когда лицо могут объявить в розыск и как об этом узнать?

По словам адвоката, ТЦК подают лиц в розыск в случае неявки по повестке для прохождения ВВК и уточнения военно-учетных данных или когда лицо не уточнило вовремя свои данные.

Геннадий Капралов отметил, что центры комплектования готовят материалы о нарушении лицом воинского учета, направляют эту информацию в полицию, вносят в реестр "Оберег" и базу данных "АРМОР".

Однако бывают ситуации, когда человек даже не знает, что его объявили в розыск. Например, лицу могла прийти повестка по месту учета, и человек, возможно, даже сходил по повестке в ТЦК, получил направление на ВВК, прошел комиссию и получил отсрочку или бронирование.

Однако система могла сформировать дублирующую повестку, о которой лицо не знало. Из-за неявки по повестке гражданин может стать нарушителем воинского учета. Чтобы решить такую проблему, нужно идти в ТЦК.

Еще одна причина, по которой лицо могло не знать, что оно в розыске, – неполучение повестки. К примеру, адрес, который оно указывало, стал неактуальным, и направленная на него повестка вернулась в ТЦК. После этого человек также становится нарушителем воинского учета.

Адвокат говорит, что благодаря базе данных "АРМОР" правоохранители видят, что у лица есть проблемы с военным учетом. Однако полицейские не имеют полномочий составлять на граждан, которые находятся в розыске ТЦК, административный протокол за нарушение правил воинского учета и задерживать их.

По словам Капралова, бывают случаи, когда полицейские задерживают лиц, находящихся в розыске, и доставляют в ТЦК, но такие действия правоохранителей оспариваются, ведь они имеют право задерживать граждан только за правонарушения невоенного характера.

Однако если лицо находится в розыске, то уполномоченное лицо с ТЦК имеет право составить на него административный протокол за нарушение воинского учета, узнать в розыске человек или нет.

Заметим, что адвокат также рассказал, как узнать, находитесь ли вы в розыске ТЦК. Он считает, что лучше всего установить приложение "Резерв+" и регулярно его обновлять. В противном случае гражданин может обратиться в ТЦК с заявлением с просьбой предоставить ему информацию о том, находится ли он в розыске.

Капралов также отметил, что бывает и такое, что у человека в приложении указывается "в розыске из-за необновления данных", хотя данные обновлены. Это, вероятнее всего, техническая ошибка. В таком случае гражданину нужно написать заявление в ТЦК с просьбой снять его с розыска из-за необновления данных и предоставить документы, которые могут подтвердить, что сведения действительно были обновлены.

Мобилизация в Украине: коротко о главном