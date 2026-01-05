Продолжали уже 17 раз: действительно ли законна мобилизация в Украине
- Общая мобилизация в Украине продолжалась 17 раз.
- Продолжение мобилизации имеет прочное юридическое основание.
С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжали всеобщую мобилизацию и военное положение 17 раз. Последний раз – до 3 февраля 2026 года.
Проведение всеобщей мобилизации в Украине имеет прочную юридическую основу. Это подчеркнули в Минобороны, передает 24 Канал.
Законна ли мобилизация в Украине?
Во-первых, в статье 65-й Конституции Украины говорится о том, что граждане обязаны защищать Отечество.
Во-вторых, есть закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он определяет основные принципы, порядок и организацию мобилизации.
Также действует закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Этот документ определяет, как государство и граждане взаимодействуют в деле защиты Украины и устанавливает основные правила прохождения военной службы.
Кроме того, есть указы Президента Украины. Верховный Главнокомандующий имеет право издавать указы об объявлении мобилизации, которые утверждаются Верховной Радой Украины.
Проведение мобилизации регулируется и другими законами Украины, нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины и Министерства обороны Украины.
В Минобороны напомнили, что Украина ведет войну за свое существование как независимое государство. Мобилизация нужна, чтобы сохранить боеспособность Вооруженных Сил Украины. Без пополнения войско не сможет удерживать фронт, защищать города и наращивать оборонный потенциал. Мобилизация – это справедливо. Она устанавливает простое правило: защита Украины – обязанность всех граждан, а не только самых мотивированных.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Министерство экономики Украины ввело новые критерии для бронирования предприятий, в частности относительно уровня средней зарплаты. Предприятия с 50+ работниками должны иметь зарплату вдвое выше средней по стране, а с 20 – 49 работниками – втрое выше.
- Мужчины-пенсионеры до 60 лет остаются военнообязанными, даже если получают пенсионные выплаты. Мобилизация особенно касается "спецпенсионеров" с военным опытом, а исключение с учета возможно только после 60 лет или на основании инвалидности.
- С 2026 года в приложении "Резерв+" можно будет получать уведомления о вручении повесток или нарушении воинского учета.