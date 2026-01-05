Продолжали уже 17 раз: действительно ли законна мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжали всеобщую мобилизацию и военное положение 17 раз. Последний раз – до 3 февраля 2026 года.

Проведение всеобщей мобилизации в Украине имеет прочную юридическую основу. Это подчеркнули в Минобороны, передает 24 Канал.

Законна ли мобилизация в Украине?

Во-первых, в статье 65-й Конституции Украины говорится о том, что граждане обязаны защищать Отечество.

Во-вторых, есть закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он определяет основные принципы, порядок и организацию мобилизации.

Также действует закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Этот документ определяет, как государство и граждане взаимодействуют в деле защиты Украины и устанавливает основные правила прохождения военной службы.

Кроме того, есть указы Президента Украины. Верховный Главнокомандующий имеет право издавать указы об объявлении мобилизации, которые утверждаются Верховной Радой Украины.

Проведение мобилизации регулируется и другими законами Украины, нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины и Министерства обороны Украины.

В Минобороны напомнили, что Украина ведет войну за свое существование как независимое государство. Мобилизация нужна, чтобы сохранить боеспособность Вооруженных Сил Украины. Без пополнения войско не сможет удерживать фронт, защищать города и наращивать оборонный потенциал. Мобилизация – это справедливо. Она устанавливает простое правило: защита Украины – обязанность всех граждан, а не только самых мотивированных.

