Надолго ли будет холод до -20 градусов

Украина столкнулась с резким похолоданием, местами температура доходит до -20 градусов. В Укргидрометцентре рассказали, как долго продержатся такие морозы.

Об этом начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Каждый день будет холодать: синоптик ответила, где будет самая низкая температура

Как долго в Украине продержится мороз до -20 градусов?

Наталья Птуха отметила, что самая низкая температура ожидается в северо-западной части Украины. Мороз, со значениями -13 – -18, а иногда и -20 градусов будет держаться еще несколько дней. Это выходные и начало следующей недели.

Ночи будут морозные до 14 января. Холодная погода охватит практически всю территорию Украины с начала следующей недели за исключением южных и восточных областей.

Какую погоду прогнозируют на 10 января?