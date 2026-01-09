Укр Рус
9 січня, 18:27
Чи надовго буде холод до -20 градусів

Сергій Попович
  • Найнижча температура в Україні очікується у північно-західній частині з морозами до -20 градусів, які триватимуть ще кілька днів.
  • Холодна погода охопить майже всю територію України до 14 січня, за винятком південних та східних областей.

Україна зіткнулася з різким похолоданням, подекуди температура доходить до -20 градусів. В Укргідрометцентрі розповіли, як довго протримаються такі морози.

Про це начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Як довго в Україні протримається мороз до -20 градусів?

Наталія Птуха зазначила, що найнижча температура очікується у північно-західній частині України. Мороз, зі значеннями -13 – -18, а подекуди й -20 градусів триматиметься ще кілька днів. Це вихідні та початок наступного тижня.

Ночі будуть морозні до 14 січня. Холодна погода охопить практично усю територію України з початку наступного тижня за виключенням південних та східних областей.

Яку погоду прогнозують на 10 січня?

  • В Укргідрометцентрі кажуть, що погода буде різноманітною, тобто відрізнятиметься від області до області.

  • У північній та північно-східній частині країни очікують невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території без опадів.

  • Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але вдень у південно-східній частині місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.