Действительно ли ударят морозы до -30 в Украине: ответ синоптиков
Снижение температуры до 30 градусов мороза пока не предвидится. В то же время низкие показатели еще задержатся в Украине.
Такую информацию сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в комментарии 24 Канала.
Смотрите также Где ударят самые большие морозы до -23, и засыплет ли Украину снегом
Будет ли мороз до -30?
Синоптики отметили, что достоверный прогноз погоды составляют на период от 3 до 5 суток, и пока известны только погодные условия, которые стоит ожидать до 21 января, и пока морозов до -30 не будет.
По данным Укргидрометцентра, только в северных областях в течение 18 – 19 января местами возможно снижение температуры в пределах от 22 до 25 градусов мороза, более низких показателей не ожидается.
Относительно показателей, которые фиксируются, то мы используем только официальные данные с метеоплощадок, где установлены и откалиброваны и поверены профессиональные приборы и датчики,
– резюмировали там.
К слову, Наталья Птуха в комментарии "Главкому" назвала предупреждение о морозах до -30 только догадками, и отметила, что стоит следить именно за официальными метеорологическими ресурсами.
Какой будет погода в ближайшее время?
Сообщали, что признаков того, что вскоре отойдут морозы или придет потепление, пока что нет. Частичное ослабление холода в ближайшее время возможно только на Закарпатье.
Синоптик Волынского областного гидрометцентра Светлана Дриганюк предполагала, что погода в Украине еще как минимум в ближайшие две недели будет оставаться морозной.
Виталий Постригань предупреждал, что с 16 января из-за усиления Сибирского антициклона начнется масштабная перестройка циркуляции, и теплые воздушные массы пока не будут поступать.