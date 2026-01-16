Действительно ли ударят морозы до -30 в Украине: ответ синоптиков

Снижение температуры до 30 градусов мороза пока не предвидится. В то же время низкие показатели еще задержатся в Украине.

Такую информацию сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в комментарии 24 Канала.

Будет ли мороз до -30?

Синоптики отметили, что достоверный прогноз погоды составляют на период от 3 до 5 суток, и пока известны только погодные условия, которые стоит ожидать до 21 января, и пока морозов до -30 не будет.

По данным Укргидрометцентра, только в северных областях в течение 18 – 19 января местами возможно снижение температуры в пределах от 22 до 25 градусов мороза, более низких показателей не ожидается.

Относительно показателей, которые фиксируются, то мы используем только официальные данные с метеоплощадок, где установлены и откалиброваны и поверены профессиональные приборы и датчики,

– резюмировали там.

К слову, Наталья Птуха в комментарии "Главкому" назвала предупреждение о морозах до -30 только догадками, и отметила, что стоит следить именно за официальными метеорологическими ресурсами.

Какой будет погода в ближайшее время?