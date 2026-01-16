Укр Рус
16 січня, 16:17
Чи справді вдарять морози до -30 в Україні: відповідь синоптиків

Маргарита Волошина

Зниження температури до 30 градусів морозу наразі не передбачається. Водночас низькі показники ще затримаються в Україні.

Таку інформацію повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у коментарі 24 Каналу.

Чи буде мороз до -30?

Синоптики наголосили, що достовірний прогноз погоди складають на період від 3 до 5 діб, і наразі відомі лише погодні умови, які варто очікувати до 21 січня, і поки морозів до -30 не буде. 

За даними Укргідрометцентру, лише у північних областях впродовж 18 – 19 січня подекуди можливе зниження температури у межах від 22 до 25 градусів морозу, нижчих показників не очікується.

Щодо показників, які фіксуються, то ми використовуємо лише офіційні дані з метеомайданчиків, де встановлені та відкалібровані й повірені професійні прилади та датчики, 
– резюмували там.

До слова, Наталія Птуха у коментарі "Главкому" назвала попередження про морози до -30 лише здогадками, і наголосила, що варто слідкувати саме за офіційними метеорологічними ресурсами.

Якою буде погода найближчим часом?

  • Повідомляли, що ознак того, що невдовзі відійдуть морози або ж прийде потепління, поки що немає. Часткове послаблення холоду найближчим часом можливе лише на Закарпатті.

  • Синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк припускала, що погода в Україні ще щонайменше у найближчі два тижні залишатиметься морозною.

  • Вітай Постригань попереджав, що з 16 січня через посилення Сибірського антициклону почнеться масштабна перебудова циркуляції, і теплі повітряні маси поки не надходитимуть.