8 ноября, 08:00
Синоптик ответила, возможны ли морозы до 31 градуса в Украине в ноябре

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В этом ноябре в Украине маловероятны сильные морозы, сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
  • Повышение общей температуры вследствие изменений климата делает низкие температуры маловероятными, особенно сейчас.

Когда-то в Украине в ноябре фиксировали сильные морозы, иногда абсолютные минимумы достигали от 25 до 31 градуса мороза. Но в этом году таких температур скорее всего не будет.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Она также объяснила причину.

Будут ли в Украине сильные морозы в ноябре?

Вышеупомянутые температуры, по словам синоптика, являются самыми низкими температурными показателями, которые удалось зафиксировать в Украине в соответствующий период. Но они скорее всего являются единичными случаями.

В условиях последних десятилетий и изменений климата, повышение общей температуры как по планете, так и по каждому региону – а наш регион как раз особенно подпадает под влияние этих последних тенденций, – у нас очень маловероятны такие большие температуры, особенно в ноябре, 
– объяснила она.

В то же время Наталья Птуха рассказала, что в ноябре уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц. Поэтому возможна как и высокая температура, так и морозы. Но первая декада месяца будет комфортной.

Когда ждать морозы?

  • До конца недели погода будет характеризоваться незначительным снижением температуры в ночные часы, минимумы несколько упадут, и будут колебаться в пределах от 1 до 7 градусов тепла. Впрочем, сильных морозов ожидать не стоит.

  • Несмотря на это, как сообщалось ранее, уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится по меньшей мере до 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.

  • Кроме того, похолодание стоит ожидать уже к концу второй декады декабря. Согласно предварительному прогнозу, тогда ночью температура будет от 6 до 7 градусов мороза. В то же время днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.