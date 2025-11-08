Синоптик ответила, возможны ли морозы до 31 градуса в Украине в ноябре

Когда-то в Украине в ноябре фиксировали сильные морозы, иногда абсолютные минимумы достигали от 25 до 31 градуса мороза. Но в этом году таких температур скорее всего не будет.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Она также объяснила причину.

Будут ли в Украине сильные морозы в ноябре?

Вышеупомянутые температуры, по словам синоптика, являются самыми низкими температурными показателями, которые удалось зафиксировать в Украине в соответствующий период. Но они скорее всего являются единичными случаями.

В условиях последних десятилетий и изменений климата, повышение общей температуры как по планете, так и по каждому региону – а наш регион как раз особенно подпадает под влияние этих последних тенденций, – у нас очень маловероятны такие большие температуры, особенно в ноябре,

– объяснила она.

В то же время Наталья Птуха рассказала, что в ноябре уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц. Поэтому возможна как и высокая температура, так и морозы. Но первая декада месяца будет комфортной.

Когда ждать морозы?