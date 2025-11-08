Синоптикиня відповіла, чи можливі морози до 31 градуса в Україні у листопаді

Колись в Україні у листопаді фіксували люті морози, подекуди абсолютні мінімуми сягали від 25 до 31 градусу морозу. Але цього року таких температур радше за все не буде.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Вона також пояснила причину.

Дивіться також Чи буде ще бабине літо цього року: синоптикиня оцінила ймовірність сильного потепління

Чи будуть в Україні сильні морози у листопаді?

Вищезгадані температури, за словами синоптикині, є найнижчими температурними показниками, які вдалося зафіксувати в Україні у відповідний період. Але вони радше за все є одиничними випадками.

В умовах останніх десятиріч і змін клімату, підвищення загальної температури як по планеті, так і по кожному регіону – а наш регіон якраз особливо підпадає під вплив цих останніх тенденцій, – у нас дуже малоймовірні такі великі температури, особливо в листопаді,

– пояснила вона.

Водночас Наталія Птуха розповіла, що у листопаді вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць. Тож можлива як і висока температура, так і морози. Але перша декада місяця буде комфортною.

Коли чекати морози?