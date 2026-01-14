Сибирские морозы надвигаются на Украину: когда придет новая волна холода

Ощутимые морозы еще удерживаются в Украине, и в краткосрочных прогнозах пока не предвидится ощутимого потепления. Зато холод только усилится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталия Постриганя.

Каких холодов ждать украинцам?

Синоптик сообщает, что морозы несколько ослабнут 15 января из-за теплого атмосферного фронта циклона "Hiltrud". Впрочем, согласно прогнозу, в Черкасской области это было малоощутимо.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза, после чего снова станет холоднее.

С пятницы, 16 января, в связи с усилением Сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западный перенос теплых воздушных масс будет заблокирован... Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь,

– написал он.

По его словам, январь в целом является наиболее холодным зимним месяцем со среднесуточной температурой до 3,5 градусов мороза, поэтому нынешние морозы до 15 градусов являются нормой для Украины.

Будет ли потепление?