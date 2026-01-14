Сибірські морози насуваються на Україну: коли прийде нова хвиля холоду

Відчутні морози ще утримуються в Україні, й у короткострокових прогнозах наразі не передбачається відчутного потепління. Натомість холод лише посилиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталія Постриганя.

Яких холодів чекати українцям?

Синоптик повідомляє, що морози дещо послабляться 15 січня через теплий атмосферний фронт циклону "Hiltrud". Утім, згідно з прогнозом, у Черкаській області це було маловідчутно.

Температура повітря у регіоні уночі коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу. Удень стовпчики термометрів покажуть від 3 до 8 градусів морозу, після чого знову стане холодніше.

З п'ятниці, 16 січня, у зв'язку з посиленням Сибірського антициклону в атмосфері розпочнеться масштабна перебудова циркуляції. Західне перенесення теплих повітряних мас буде заблоковане... Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір,

– написав він.

За його словами, січень загалом є найбільш холодним зимовим місяцем із середньодобовою температурою до 3,5 градусів морозу, тож нинішні морози до 15 градусів є нормою для України.

Чи буде потепління?