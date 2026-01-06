Морозы до -20 уже близко: когда и где в Украине ударит сильный холод

Ночные температурные показатели уже в конце текущей недели могут снизиться до 20 градусов мороза в некоторых областях нашей страны. В целом погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой и переменной.

Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Когда и где ударят морозы?

Комментируя возможное похолодание, синоптик сообщила, что до конца этой недели, особенно на выходных 10 – 11 января, погода будет достаточно разнообразной, то есть возможны температурные перепады, также это касается осадков.

Относительно похолодания, то именно на выходные, на 10-11 января, действительно, по расчетам, которые есть на сегодня, по оценке наших специалистов в Гидрометцентре, есть предпосылки для того, что, скорее всего, будет поступать холодная воздушная масса с северных широт, морозная,

– рассказала Наталья Птуха.

Она уточнила, что в северных областях Украины ночные температурные показатели могут снизиться до даже 20 градусов мороза. Впрочем, замечает, что такую информацию еще будут уточнять с приближением соответствующих дат.

Какой будет погода в ближайшие дни?

По ее словам, в южной и юго-восточной частях в основном будет теплая погода с температурой выше 0 градусов, также ожидаются дожди, поскольку юго-западные процессы принесут более теплую воздушную массу.

В то же время в западных областях в основном будут находиться холодные воздушные массы со снегом. Аналогичная ситуация, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается также в северных областях ночью 6 января.

А остальные территории, которая между этими двумя воздушными массами, между холодом и теплом, там будет чередование мокрого снега с дождем, смешанная фаза осадков, колебания температур от небольшого минуса до небольшого плюса,

– рассказала она.

