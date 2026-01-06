Морози до -20 вже близько: коли та де в Україні вдарить сильний холод

Нічні температурні показники вже наприкінці поточного тижня можуть знизитися до 20 градусів морозу у деяких областях нашої країни. Загалом погода в Україні найближчими днями буде нестійкою та змінною.

Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Коли й де вдарять морози?

Коментуючи можливе похолодання, синоптикиня повідомила, що до кінця цього тижня, особливо на вихідних 10 – 11 січня, погода буде досить різноманітною, тобто можливі температурні перепади, також це стосується опадів.

Щодо похолодання, то саме на вихідні, на 10-11 січня, дійсно, за розрахунками, які є на сьогодні, за оцінкою наших фахівців в Гідрометцентрі, є передумови для того, що, радше за все, буде надходити холодна повітряна маса з північних широт, морозна,

– розповіла Наталія Птуха.

Вона уточнила, що у північних областях України нічні температурні показники можуть знизитися до навіть 20 градусів морозу. Утім, зауважує, що таку інформацію ще уточнюватимуть з наближенням відповідних дат.

Якою буде погода найближчими днями?

За її словами, у південній та південно-східній частинах здебільшого буде тепла погода з температурою вище 0 градусів, також очікуються дощі, оскільки південно-західні процеси принесуть теплішу повітряну масу.

Водночас у західних областях здебільшого перебуватимуть холодні повітряні маси зі снігом. Аналогічна ситуація, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується також у північних областях вночі 6 січня.

А решта територій, яка між цими двома повітряними масами, між холодом і теплом, там буде чергування мокрого снігу з дощем, змішана фаза опадів, коливання температур від невеликого мінуса до невеликого плюса,

– розповіла вона.

Які прогнози давали синоптики?