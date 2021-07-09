Сигнальные огни зажгли примерно в 3:40 9 июля. Их держали в руках люди, которые стояли по обе стороны дороги.

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"Вместе и до конца"

При этом националисты кричали "Ты не один, мы все семья", также много раз повторили "вместе и до конца". Кроме этого, они хлопали в ритм, как это обычно делают футбольные фанаты.

Это происходило недалеко от 4 больницы скорой помощи. Сигнальные огни зажгли в момент, когда по дороге проезжала скорая помощь.

На видео видно, что на обочине стояли несколько десятков человек. Держали высоко поднятые руки с файерами большинство из них.

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