Прорыв границы на Закарпатье: мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и сбежал в Венгрию

На Мукачевском пункте пропуска мобилизованный адвокат на автомобиле протаранил шлагбаумы и прорвался в Венгрию. В результате инцидента травмировался один пограничник. Начато служебное расследование.

Инцидент произошел вечером 30 октября в пункте пропуска "Большая Паладь". Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Какие детали пока известны?

В Государственной пограничной службе подтвердили факт незаконного пересечения. На украинско-венгерской границе мобилизованный адвокат на автомобиле Toyota Avensis протаранил шлагбаумы и прорвался в Венгрию.

По предварительным данным, автомобиль с включенным дальним светом на большой скорости налетел на шлагбаум на въезде в пункт пропуска, снес его, пролетел мимо паспортного контроля, на ходу задел пограничника и выбил еще один шлагбаум на выезде. Через несколько секунд авто оказалось на территории Венгрии.

В результате действий водителя был травмирован военнослужащий, который нес службу в пограничном наряде, – сообщила 24 каналу пресс-секретарь.

Пострадавший военнослужащий находится в больнице – к счастью, травмы не тяжелые.

Сейчас начальник 27-го пограничного отряда назначил служебное расследование. Также в ЕРГР внесены данные по статье 348 Уголовного кодекса Украины – покушение на жизнь военного или правоохранителя. Об инциденте сообщили венгерской стороне.

Мужчина таранит шлагбаум на границе с Венгрией: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Глалолы

Кто был за рулем?

По информации журналиста Виталия Глаголы, за рулем находился 38-летний мобилизованный Эдуард Пуканыч. До службы в армии работал адвокатом, однако в июне 2025 года его призвали в ряды Вооруженных сил Украины в воинскую часть А-3211.

Какое наказание предусмотрено за незаконное пересечение границы?