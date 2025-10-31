Прорив кордону на Закарпатті: мобілізований адвокат протаранив шлагбаум та втік до Угорщини

На Мукачівському пункті пропуску мобілізований адвокат на автомобілі протаранив шлагбауми прорвався до Угорщини. Внаслідок інциденту травмувався один прикордонник. Почато службове розслідування.

Інцидент стався ввечері 30 жовтня у пункті пропуску "Велика Паладь". Про це 24 Каналу повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Дивіться також Скільки українців тікають в СЗЧ: Офіс генпрокурора розкрив цифри

Які деталі наразі відомі?

У Державній прикордонній службі підтвердили факт незаконного перетину. На українсько-угорському кордоні мобілізований адвокат на автомобілі Toyota Avensis протаранив шлагбауми та прорвався до Угорщини.

За попередніми даними, автомобіль з увімкненим дальнім світлом на шаленій швидкості налетів на шлагбаум на в’їзді до пункту пропуску, зніс його, пролетів повз паспортний контроль, на ходу зачепив прикордонника та вибив ще один шлагбаум на виїзді. За кілька секунд авто опинилося на території Угорщини.

Внаслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу у прикордонному наряді, – повідомила 24 каналу речниця.

Постраждалий військовослужбовець перебуває у лікарні – на щастя, травми не тяжкі.

Наразі начальник 27-го прикордонного загону призначив службове розслідування. Також до ЄРДР внесено дані за статтею 348 Кримінального кодексу України – замах на життя військового або правоохоронця. Про інцидент повідомили угорській стороні.

Чоловік таранить шлагбаум на кордоні з Угорщиною: дивіться відео з телеграм-каналу Віталія Глалоли

Хто був за кермом?

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, за кермом перебував 38-річний мобілізований Едуард Пуканич. До служби у війську працював адвокатом, однак у червні 2025 року його призвали до лав Збройних сил України в військову частину А-3211.

Яке покарання передбачене за незаконний перетин кордону?