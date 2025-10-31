Прорив кордону на Закарпатті: мобілізований адвокат протаранив шлагбаум та втік до Угорщини
- Мобілізований адвокат протаранив шлагбауми на кордоні з Угорщиною, травмувавши прикордонника, і втік до Угорщини.
- Почато службове розслідування, дані внесено до ЄРДР за статтею про замах на життя військового, а покарання за незаконний перетин кордону можуть посилити.
На Мукачівському пункті пропуску мобілізований адвокат на автомобілі протаранив шлагбауми прорвався до Угорщини. Внаслідок інциденту травмувався один прикордонник. Почато службове розслідування.
Інцидент стався ввечері 30 жовтня у пункті пропуску "Велика Паладь". Про це 24 Каналу повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
Які деталі наразі відомі?
У Державній прикордонній службі підтвердили факт незаконного перетину. На українсько-угорському кордоні мобілізований адвокат на автомобілі Toyota Avensis протаранив шлагбауми та прорвався до Угорщини.
За попередніми даними, автомобіль з увімкненим дальнім світлом на шаленій швидкості налетів на шлагбаум на в’їзді до пункту пропуску, зніс його, пролетів повз паспортний контроль, на ходу зачепив прикордонника та вибив ще один шлагбаум на виїзді. За кілька секунд авто опинилося на території Угорщини.
Внаслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу у прикордонному наряді, – повідомила 24 каналу речниця.
Постраждалий військовослужбовець перебуває у лікарні – на щастя, травми не тяжкі.
Наразі начальник 27-го прикордонного загону призначив службове розслідування. Також до ЄРДР внесено дані за статтею 348 Кримінального кодексу України – замах на життя військового або правоохоронця. Про інцидент повідомили угорській стороні.
Чоловік таранить шлагбаум на кордоні з Угорщиною: дивіться відео з телеграм-каналу Віталія Глалоли
Хто був за кермом?
За інформацією журналіста Віталія Глаголи, за кермом перебував 38-річний мобілізований Едуард Пуканич. До служби у війську працював адвокатом, однак у червні 2025 року його призвали до лав Збройних сил України в військову частину А-3211.
Яке покарання передбачене за незаконний перетин кордону?
- Державна прикордонна служба щодня фіксує спроби незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Найчастіше порушники маскуються під туристів, особливо на західних напрямках, повідомив підполковник Заруднєв.
- В Україні планують посилити покарання за незаконний перетин кордону під час війни – порушникам загрожуватиме тюрма або штраф до 170 тисяч гривень. На Закарпатті ж діють кримінальні угруповування, які організовують нелегальне перевезення чоловіків призивного віку за кордон.
- Українці віком від 18-22, які незаконно виїхали за кордон і не мають відповідної відмітки у паспорті, після повернення можуть притягнути до відповідальності.