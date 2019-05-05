Мужчина расстрелял авто полицейских в Одесской области: фото подозреваемого

Мужчина устроил стрельбу по полицейским 4 мая в Великомихайловском районе Одесской области. Никто из правоохранителей не погиб, а стрелка уже объявили в розыск.

Так, полиция разыскивает предполагаемого нападающего – 42-летнего Павла Васильевича Чумаченко. Мужчина может быть вооружен охотничьим ружьем и представлять угрозу для других, предостерегли правоохранители.

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По данным СМИ, стрелок является фермером и стрелял по авто правоохранителей, которые прибыли на вызов о хулиганстве.

Полиция опубликовала фото разыскиваемого человека и снимок обстрелянного автомобиля. На фото видно, что злоумышленник произвел около 10 выстрелов.

Правоохранители открыли дело и расследуют его как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.



Разыскиваемый полицией злоумышленник



Обстрелянное авто полиции