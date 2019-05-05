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      Мужчина расстрелял авто полицейских в Одесской области: фото подозреваемого

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      Полиция Одесской области разыскивает мужчину, которых обстрелял правоохранителей
      Полиция Одесской области разыскивает мужчину, которых обстрелял правоохранителей / Коллаж 24 канал

      Мужчина устроил стрельбу по полицейским 4 мая в Великомихайловском районе Одесской области. Никто из правоохранителей не погиб, а стрелка уже объявили в розыск.

      Так, полиция разыскивает предполагаемого нападающего – 42-летнего Павла Васильевича Чумаченко. Мужчина может быть вооружен охотничьим ружьем и представлять угрозу для других, предостерегли правоохранители.

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      По данным СМИ, стрелок является фермером и стрелял по авто правоохранителей, которые прибыли на вызов о хулиганстве.

      Полиция опубликовала фото разыскиваемого человека и снимок обстрелянного автомобиля. На фото видно, что злоумышленник произвел около 10 выстрелов.

      Правоохранители открыли дело и расследуют его как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

      поліція Одеса розшук Чумаченко стрілянина авто поліція
      Разыскиваемый полицией злоумышленник

      Авто поліція обстріл стрілянина Одеська область
      Обстрелянное авто полиции

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      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Новости Одессы Криминальные новости Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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