Сейчас его телефон выключен: что известно о мужчине из кортежа Джоли, которого задержал ТЦК

В Николаевской области 5 ноября военнослужащие ТЦК остановили кортеж, где находилась американская актриса и амбассадор доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли, забрав оттуда мужчину. Как оказалось, это был тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков.

Что известно о мужчине из кортежа Джоли, которого забрали ТЦК?

Информацию о мужчине из кортежа Анджелины Джоли журналистам предоставил его брат Евгений Пищиков. Он отметил, что Дмитрий не был охранником американской актрисы.

Ехали в кортеже, но он не охранник. Он как сопровождение был, как волонтер ехал с ним,

– отметил Евгений.

Также, по словам брата мужчины, Дмитрий не находился в розыске ТЦК. К тому же он не служил в армии, но прошел военную кафедру.

"Имеет заболевание спины. ВВК имеет 2025 года. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", – отметил кропивничанин.

Девушка Дмитрия Юлия Лотицкая рассказала журналистам, что сейчас телефон Дмитрия выключен.

Он мне вчера позвонил. Сказал, что находится в Николаевской области в ТЦК. Что его задержали. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит" – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника,

– объяснила Юлия.

Также, по информации источников Суспильного в Сухопутных войсках, один из водителей кортежа имел проблемы с военно-учетными документами. Поэтому мужчину попросили проехать в Южноукраинский ТЦК.

